وزارة التشغيل تنطلق في بلورة إتفاقية تعاون للحد من التشغيل الهش في القطاع الخاص

التئمت يوم أمس الأربعاء، جلسة عمل بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني أشرف عليها الوزير لطفي ذياب وحضرها عبد القادر الجمالي رئيس الديوان و رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية « كوناكت » أصلان بالرجب رفقة ثلة من أعضاء مكتبه التنفيذي.

وتمحور اللقاء حول بحث سبل دعم ومأسسة الشراكة بين الوزارة ومختلف مصالحها والمنظمة في مجال التكوين المهني والتشغيل، كما تم طرح جملة من الملفات ذات الصلة.

وأكد لطفي ذياب بالمناسبة على أنّ الوزارة منفتحة على كل مبادرات قطاع الإنتاج لتنفيذ سياسات الدولة الرامية إلى النهوض بالاستثمار وخلق مواطن الشغل وتعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية والقضاء على كل أشكال العمل الهش وحث المؤسسات الاقتصادية على المساهمة في المجهود الوطني للتشغيل والتحكم في البطالة عبر مختلف آليات الانتداب العادل واللائق، مثمنا مجهودات كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية في هذا الاتجاه باعتبارها تمثل شبكة لفاعلين اقتصاديين لها دور هام في تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار والتنمية المستدامة في تونس.

ومن جهته عبر رئيس المنظمة على دعم ومساندة الكنفدرالية لتوجهات الحكومة في مجال التشغيل والتكوين المهني، وخاصة في محور الحد من أشكال العمل الهش وتطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني لتستجيب للحاجيات المتجددة للمؤسسات الاقتصادية في ظل سياق التغيرات الاقتصادية والمالية والإجتماعية والرقمية المتسارعة.

وفي ختام الجلسة، تم الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك يتولى الإنطلاق في بلورة إتفاقية تعاون إطارية تهدف إلى الحد من التشغيل الهش في القطاع الخاص والحد من العمل غير المنظم وتوفير مقومات العمل اللائق وتطوير الكفاءات عبر النهوض بآليات التكوين المستمر.

كلمات البحث :اتفاقية;تشغيل هش;قطاع خاص;وزارة التشغيل