وزارة التعليم العالي: المجر تُسند 250 منحة لفائدة الطلبة التونسيين



أعلنت الإدارة العامة للتعاون الدولي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إسناد المجر 250 منحة بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة التونسيين في مرحلة الإجازة وOTM والماجستير والدكتوراه في عدة مجالات.

وأكدت الإدارة العامة للتعاون الدولي في بلاغ لها أن آخر أجل لتقديم الترشحات قد حُدد ليوم 15 جانفي 2026 على الساعة الثانية بعد الزوال لافتة الى ان هذه المنح تشمل بالخصوص الإعفاء من مصاريف التسجيل الجامعي و الإقامة والتأمين على المرض و منحة شهرية وفقا لمرحلة الدراسة.

وللاشارة تُسند هذه المنح في إطار مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة المجرية للتعاون في إطار برنامج Hungaricum Stipendium للسنوات 2023-2025.

كلمات البحث :المجر;طلبة;وزارة التعليم العالي