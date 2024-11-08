وزارة التعليم العالي تحدّد 30 نوفمبر 2024 آخر أجل للتسجيل بـ «منصّتي»

حدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 30 نوفمبر 2024، آخر أجل للتسجيل بالمنصّة الرقمية « منصّتي » التي تتضمن قاعدة بيانات محيّنة للتونسيين أصحاب شهادة الدكتوراه، وفق ما جاء في بلاغ، نشر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك / ميتا » .

ودعت الوزارة جميع المواطنين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين لم يقوموا بعملية التسجيل إلى تسجيل بياناتهم بكل دقة بهذه المنصة واتباع خطوات التسجيل المبينة بالموقع التالي : docteurs-mes.rnu.tn

وذكّرت الوزارة أن المدرسين والباحثين القارين المباشرين وغير المباشرين والمتقاعدين بمختلف أسلاكهم وبجميع أصنافهم ورتبهم والمنتمين إلى مؤسسات وهياكل وزارة التعليم العالي البحث العلمي أو ذات الإشراف المزدوج وكذلك الملحقين لدى مختلف الوزارات والهياكل الإدارية والهيئات غير معنيين بالتسجيل بهذه المنصة.

كلمات البحث :منصتي;وزارة التعليم العالي