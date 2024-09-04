وزارة التعليم العالي تعدّل جزئيا فترات التوقف عن الدروس بالنسبة للسنة الدراسية 2024-2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، في منشور لها عن تعديل جزئي في فترات التوقف عن الدروس بالنسبة للسنة الدراسية 2024-2025.

وبموجب هذا التعديل الجزئي تنطلق عطلة الشتاء ورأس السنة الميلادية من يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 إلى يوم الأحد 5 جانفي 2025، بدلا من يوم السبت 14 ديسمبر إلى 29 ديسمبر 2024 بدخول الغاية.

وتنطلق عطلة الربيع وعيد الفطر من يوم الاثنين 24 مارس 2025 إلى يوم الأحد 6 أفريل 2025، عوضا عن 15 مارس 2025 إلى 30 مارس 2025 بدخول الغاية.

وافتتحت السنة الجامعية 2024-2025 بالمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسة ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس و وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية يوم الاثنين الماضي 02 سبتمبر 2024.

وتفتتح السنة الجامعية 2024-2025 بالنسبة إلى بقية المؤسسات الجامعية يوم الخميس 12 سبتمبر 2024.

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