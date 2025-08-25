وزارة التعليم العالي تعلن عن 30 منحة جامعية بكندا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح للحصول على 30 منحة جامعية في إطار إنجاز مشاريع ختم الدروس بالنسبة للطلبة التونسيين بكندا، على أن يكون آخر أجل للترشح قبل 17 سبتمبر 2025

وياتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة MITACS كندا

وأفادت الوزارة في بلاغ لها، بأن هذه المنحة موجهة للمسجلين بالسنة الثالثة من شهادة المهندس في المؤسسات الجامعية العمومية بعنوان السنة الجامعية 2025-2026 ويتم التسجيل فيه عبر الرابط الرسمي للبرنامج.

ويتمتع المترشحون المقبولون بمنحة لتغطية المصاريف وورشات عمل مهنية تحت إشراف مؤطر كما تتكفل مؤسسة MITACS بالمساعدة في السكن.

وتمتد فترة إنجاز مشاريع ختم الدروس على فترتين، تتمثل الفترة الأولى (فيفري – أفريل 2026) في الجزء النظري وإعداد مواضيع التربص بالمؤسسة الجامعية التونسية أما الفترة الثانية (ماي – أكتوبر 2026) فتتعلق بالأشغال التطبيقية في كندا تحت إشراف أساتذة تونسيين وكنديين.

وأوردت الوزارة في البلاغ شروطا إضافية تتعلق بالموافقة الكتابية من الأستاذ المشرف والمدير بالمؤسسة الجامعية التونسي وأن يكون الترشح وجوباً على موقع الواب الخاص بالإدارة العامة للطلبة.

ونبهت الطلبة المتمتعين بهذه المنحة أنه يمنع عليهم التمتع بأي منحة أخرى بالخارج أو بمنحة تعاون دولي لإعداد مشاريع ختم الدروس.

كلمات البحث :كندا;منحة جامعية;وزارة التعليم العالي