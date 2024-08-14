وزارة التعليم العالي تعلن فتح باب الترشح لجائزة الحكومة اليابانية حول البحوث والخدمات الطبية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح لجائزة “هيديو نوقوتشي الأفريقية” Hideyo Noguchi Africa. التّي تمنحها الحكومة اليابانية في البحوث والخدمات الطبية بقيمة مالية قدرها 1مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى تقديم شهادة وميدالية.

وبحسب بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يستجوب على الراغبين في الترشح للجائزة تقديم ملفات الترشح للإدارة العامة للتعاون الدولي عن طريق المؤسسات الراجعين لها بالنظر في أجل أقصاه يوم 13 سبتمبر القادم.

ولفت البلاغ ال أن الجائزة تمنح إلى البحث الطبي الذي يكرم الأفراد والخدمات الطبية التي تكرم الأفراد والمنظمات. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الجائزة واستيفاء بيانات إستمارة الترشح على الموقع

httpss://www.cao.go.jp/noguchisho/english/info/nomination5.html

ويشار الى أن هذه الجائزة أنشئت في جويلية 2006 للدكتور Hideyo Noguchi .

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