وزارة التعليم العالي تُحدد 24 ساعة لمن لم يتحصلوا على إعادة التوجيه لتقديم مطلب إعادة نظر

دعت اليوم السبت، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها، المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي باكالوريا 2024 والذين لم يتحصلوا على إعادة التوجيه، إلى تقديم مطلب » إعادة النظر » حصريا عبر موقع www.orientation.tn.

وحددت الوزارة فترة تقديم المطلب في 24 ساعة أي من يوم السبت 31 أوت الجاري بداية من الساعة الثانية بعد الظهر إلى يوم الأحد إلى الثانية ظهرا مشيرة في ذات البلاغ إلى أن الإستجابة للمطالب سيكون وفق طاقة الإستيعاب المتبقية على أن يكون الإعلان عن النتائج في أجل أقصاه الجمعة 6 سبتمبر القادم.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه لن يتم درس ملفات جديدة لإعادة التوجيه لأسباب صحية أو إجتماعية مشددة على ضرورة إحترام الآجال والإجراءات دون حاجة المترشح أو وليه من التنقل إلى الوزارة.

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