وزارة التّربية تدعو المعلمين والأساتذة النواب إلى إمضاء عقود جديدة تنص على الترفيع في أجورهم إلى 1250 د

دعت وزارة التربية منظوريها من المعلمين والأساتذة النواب الى الالتحاق بالمندوبات الجهوية الراجعين اليها بالنظر لإمضاء العقود في صيغتها الجديدة، التي أقرت الترفيع في أجورهم بداية من سبتمبر 2023

وكشفت الوزاة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن مصالحها قامت بإرسال العقود في صيغتها الجديدة الى المندوبيات الجهوية للتربية، والتي تنص على الترفيع في أجور المعلمين والأساتذة النواب الى 1250 دينار بداية من سبتمبر 2023، بعدما كانت في 750 دينار شهريا.

وشددت على أن كل صيغة تسوية تعتمدها الوزارة لن يُستثنى منها المدرسون النواب في إطار مبادئ الانصاف والجدارة وجودة التعليم، مضيفة أن جلسات اللجان الفنية ستستأنف لدراسة ملف المدرسين النواب بالتعليم الثانوي والنظر في وضعياتهم على كل المستويات مع مراعاة خصوصية كل مادة.

وسيتم قريبا صرف أجور ومستحقات المعلمين والأساتذة النواب أو الأساتذة المتعاقدين بمفعول رجعي من سبتمبر 2023 حسب ذات البلاغ الذي أرجع تأخر صرف الأجور الى التغيير الذي شمل صيغة العقد بعد الترفيع في الأجور.

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