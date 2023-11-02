وزارة الخارجية تؤكد سلامة التونسيين المقيمين بغزة والضفة الغربية

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، بأنه متابعة لأوضاع التونسيين المقيمين بكل من الضفة الغربية وقطاع غزة في ظلّ تواصل عدوان الاحتلال الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، اتّصل نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بسفير الجمهورية التونسية برام الله حبيب فرح ، الذي أكّد سلامة كافة أفراد العائلات التونسية بغزة والضفة الغربية، وحِرص السفارة على التواصل الدائم معهم للاطمئنان ولمساعدتهم على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يواجهونها.

وأسدى الوزير تعليماته بمزيد الإحاطة بأفراد الجالية التونسية، مُنوّها بما تقوم به البعثة في هذا الخصوص وبجهودها من أجل الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه في هذا الظرف الدقيق والصعب والذي يندرج في إطار الدور الهام الذي تضطلع به الدبلوماسية التونسية في العناية والإحاطة بمواطنيها وفي خدمة القضية الفلسطينية العادلة والدفاع عن الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

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