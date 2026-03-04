وزارة الخارجية تضع على ذمة أفراد الجالية التونسية بدول الخليج العربي والشرق الأوسط عناوين وأرقام للتواصل عند الضرورة



جددت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، دعوة كافة أفراد الجالية التونسية المقيمين بدول منطقتي الخليج العربي والشرق الوسط، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات سلطات بلدان الإقامة، وذلك انسجاما مع توجهات السلطات المختصة بهذه الدول.

كما دعت الوزارة، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أفراد الجالية التونسية، إلى التواصل، عند الضرورة، مع مختلف البعثات التونسية الدبلوماسية والقنصلية على عناوين البريد الالكتروني وأرقام الهاتف(واتساب)، ووضعت على ذمتهم قائمة بهذه العناوين والأرقام.

أرقام التواصل مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية بدول الخليج والمشرق العربي

المملكة العربية السعودية

//السفارة التونسية بالرياض أرقام التواصل: 00966533253078-00966114887900 البريد الإلكتروني at.riyadh@diplomatie.gov.tn

// القنصلية العامة التونسية بجدة 00966565057206 – 00966573464016 البريد الالكتروني cgt.jeddah@diplomatie.gov.tn

دولة الإمارات العربية المتحدة

السفارة التونسية بأبوظبي

أبو ظبي 0097155646880 – 00971551825836 و00971551851264

العين والظفرة 00971558161225 00971555291650 والبريد الالكتروني Embassy Tunisian@gmail.com

لقنصلية العامة التونسية بدبي رقم الواتساب : 0097142617070 والبريد الالكتروني Tunisiaconsulate@gmail.com

دولة قطر

السفارة التونسية بالدوحة السفارة التونسية بالدوحة أرقام الهاتف القار خلال أيام العمل

009744162225 : 0097444512630 :

0097433200525 رقم الواتساب

البريد الالكتروني at.doha@diplomatie.gov.tn

المملكة الأردنية الهاشمية

السفارة التونسية بعمان // : 00962797391012 رقم الواتساب

البريد الالكتروني // at.amman@diplomatie.gov.tn

مملكة البحرين

السفارة التونسية بالمنامة // رقم الواتساب 0097317715702

رقم السفارة 0097317715702

رقم الطوارئ :0097335558130

البريد الالكتروني: at.manama@diplomatie.gov.tn

سلطنة عمان

السفارة التونسية بمسقط رقم الواتساب : 0096893802700

البريد الالكتروني: Embassy.tunisia.mct@gmail.com

الجمهورية الإيرانية الإسلامية

السفارة التونسية بطهران : الهاتف القار: : 00982188078244 – 00982188078243

الواتساب: 00989121308832 // 00989925784249

البريد الالكتروني: at.teheran@diplomatie.gov.tn

لبنان

السفارة التونسية ببيروت

الهاتف القار: 009615457431 – 009615457430

الواتساب : 0096181369290

البريد الالكتروني: ambassadetunisieliban@gmail.com

سوريا

السفارة التونسية بدمشق

00963116132701

البريد الالكتروني: at.damas@diplomatie.gov.tn

جمهورية العراق

السفارة التونسية ببغداد

009647730402939

البريد الالكتروني: At.baghdad@diplomatie.gov.tn

دولة الكويت

السفارة التونسية بالكويت

الهاتف القار: 0096522527608 // 0096522527401 // 0096522526261 // 0096522542144

رقم الواتساب : 0096569334210

البريد الالكتروني : at.koweit@diplomatie.gov.tn

