وزارة الخارجية تضع على ذمة أفراد الجالية التونسية بدول الخليج العربي والشرق الأوسط عناوين وأرقام للتواصل عند الضرورة

جددت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، دعوة كافة أفراد الجالية التونسية المقيمين بدول منطقتي الخليج العربي والشرق الوسط، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات سلطات بلدان الإقامة، وذلك انسجاما مع توجهات السلطات المختصة بهذه الدول.
كما دعت الوزارة، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أفراد الجالية التونسية، إلى التواصل، عند الضرورة، مع مختلف البعثات التونسية الدبلوماسية والقنصلية على عناوين البريد الالكتروني وأرقام الهاتف(واتساب)، ووضعت على ذمتهم قائمة بهذه العناوين والأرقام.
أرقام التواصل مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية بدول الخليج والمشرق العربي
المملكة العربية السعودية
//السفارة التونسية بالرياض أرقام التواصل: 00966533253078-00966114887900 البريد الإلكتروني at.riyadh@diplomatie.gov.tn
// القنصلية العامة التونسية بجدة 00966565057206 – 00966573464016 البريد الالكتروني cgt.jeddah@diplomatie.gov.tn
دولة الإمارات العربية المتحدة
السفارة التونسية بأبوظبي
أبو ظبي 0097155646880 – 00971551825836 و00971551851264
العين والظفرة 00971558161225 00971555291650 والبريد الالكتروني Embassy Tunisian@gmail.com
لقنصلية العامة التونسية بدبي رقم الواتساب : 0097142617070 والبريد الالكتروني Tunisiaconsulate@gmail.com
دولة قطر
السفارة التونسية بالدوحة السفارة التونسية بالدوحة أرقام الهاتف القار خلال أيام العمل
009744162225 : 0097444512630 :
0097433200525 رقم الواتساب
البريد الالكتروني at.doha@diplomatie.gov.tn
المملكة الأردنية الهاشمية
السفارة التونسية بعمان // : 00962797391012 رقم الواتساب
البريد الالكتروني // at.amman@diplomatie.gov.tn
مملكة البحرين
السفارة التونسية بالمنامة // رقم الواتساب 0097317715702
رقم السفارة 0097317715702
رقم الطوارئ :0097335558130
البريد الالكتروني: at.manama@diplomatie.gov.tn
سلطنة عمان
السفارة التونسية بمسقط رقم الواتساب : 0096893802700
البريد الالكتروني: Embassy.tunisia.mct@gmail.com
الجمهورية الإيرانية الإسلامية
السفارة التونسية بطهران : الهاتف القار: : 00982188078244 – 00982188078243
الواتساب: 00989121308832 // 00989925784249
البريد الالكتروني: at.teheran@diplomatie.gov.tn
لبنان
السفارة التونسية ببيروت
الهاتف القار: 009615457431 – 009615457430
الواتساب : 0096181369290
البريد الالكتروني: ambassadetunisieliban@gmail.com
سوريا
السفارة التونسية بدمشق
00963116132701
البريد الالكتروني: at.damas@diplomatie.gov.tn
جمهورية العراق
السفارة التونسية ببغداد
009647730402939
البريد الالكتروني: At.baghdad@diplomatie.gov.tn
دولة الكويت
السفارة التونسية بالكويت
الهاتف القار: 0096522527608 // 0096522527401 // 0096522526261 // 0096522542144
رقم الواتساب : 0096569334210
البريد الالكتروني : at.koweit@diplomatie.gov.tn
كلمات البحث :أرقام;الجالية التونسية;الخليج العربي;وزارة الخارجية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.