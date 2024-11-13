وزارة الخارجية تنعى الوزيرالاسبق والدبلوماسي سعيد بن مصطفى

نعت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان لها اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأسبق والدبلوماسي القدير سعيد بن مصطفى الذي وافاه الأجل المحتوم يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 عن عمر يُناهز 86 عاما.

وقد التحق فقيد العائلة الدبلوماسية بالوزارة سنة 1962 وكانت له مسيرة زاخرة بالعطاء، تقلّد خلالها مهام رفيعة المستوى داخل الوطن وخارجه، حيث شغل خطّة قنصل عام لتونس بليون ثم باليرمو وعُيّن سفيرًا لتونس تباعا بلبنان والأردن وليبيا، قبل أن يتم تعيينه كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلّفًا بالشؤون المغاربية ثم سفيرًا لتونس بإيطاليا.

وفي أكتوبر 1997، تقلّد الفقيد خطّة وزير الشؤون الخارجية وهو المنصب الذي شغله إلى غاية سنة 1999، تاريخ تعيينه مندوبا دائما لبلادنا لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك حتى سنة 2001.

وقد عُرف المرحوم طيلة مسيرته المهنية بتفانيه وجهوده المخلصة في خدمة تونس والذود عن مصالحها العليا وتعزيز علاقاتها في محيطها العربي والمتوسطي والدولي.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنا إليه راجعون.

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