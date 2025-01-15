وزارة الخارجية تنهي مهام القنصل العام لتونس باسطنبول وتعيّن 4 مديرين عامين بالوزارة

أنهت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تكليف عبد الرزاق المثلوثي، وزير مفوض، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية باسطنبول ابتداء من 4 جانفي 2025، وذلك بمقتضى الأمر عدد 31 المنشور، بالرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد 5، الصادر أمس الثلاثاء .

ونشرت الوزارة، بالعدد ذاته من الرائد الرسمي 4 أوامر( أعداد 27 و 28 و 29 و30 )، تقضي بتعيين 4 مديرين عامين بالوزارة.

وكلّفت الوزارة، سليم غرياني، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام مدير عام العلاقات مع دول آسيا وأوقيانوسيا والمنظمات الآسيوية، وأولكت لرياض الدريدي، وزير مفوض خارج الرتبة، مهام مدير عام للعلاقات مع الدول الأمريكية والمنظمات الإقليمية.

وعيّن، صلاح الصالحي، وزير مفوض خارج الرتبة، في منصب مدير عام الهجرة والتونسيين بالخارج، ومحمّد كحلون، وزيرمفوّض خارج الرتبة، في منصب مدير عام للتفقد والتقييم بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج .

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