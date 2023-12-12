وزارة الخارجية توضح بشأن الحالة الصحية لتونسية في غزة توجه زوجها بنداء للتدخل لمساعدتها

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن سفارة تونس برام الله (دولة فلسطين)، قد أولت منذ فجر أول أمس الأحد، « اهتماما فوريا بالحالة الصحية لمواطنة تونسية ناشد زوجها الفلسطيني التدخل لمساعدتها، من خلال مقطع فيديو تم تداوله من قبل وسائل إعلام ومواقع للتواصل الإجتماعي ».

وأوضح مدير الإعلام بوزارة الخارجية محمد الطرابلسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المواطنة التونسية (لم يذكر اسمها) موجودة في قطاع غزة، وتشكو من مرض وليست مصابة جراء العمليات العسكرية التي تشنّها قوات الإحتلال في القطاع، وتم نقلها من مؤسسة صحية إلى احدى المستشفيات بالقطاع، مؤكدا أن المساعي جارية لترحيلها إلى تونس متى توفرت طائرة لنقلها إلى جانب مصابين آخرين.

وأفادت وزارة الخارجية في بلاغها، بأنه تم بذل جهود فورية ومكثفة عبر اتصالات واسعة رسمية وغير رسمية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أن تم التعرّف على هذه المواطنة والتواصل مع زوجها لطمأنته، مضيفة أنه تم تكليف عون للتنقل من أجل الاطمئنان على هذه المواطنة وعلى ابنها الذي بقي لحد الآن مع عمته، وتم تقديم مساعدة أولية وعاجلة لها.

كما بيّنت أن البعثة التونسية برام الله، تابعت نقل هذه المواطنة إلى أحد المستشفيات، وهي الآن محل رعاية مستمرة ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لبحث تأمين نقلها إلى تونس، وفق ما تسمح به حالتها الصحية والاجراءات المطلوبة في الغرض لاستكمال علاجها.

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