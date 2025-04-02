وزارة الخارجية: سفارة تونس ببريتوريا نسقت لتأمين خروج جمهور فريق الترجي

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج مساء الثلاثاء ان سفارة تونس ببريتوريا تدخّلت بالتنسيق مع السلطات الجنوب افريقية لضمان خروج جماهير الترجي الرياضي التونسي من ملعب المباراة التي جمعته بفريق ماميلودي صانداونز الجنوب افريقي « دون التعرّض لهم وفي كنف الحماية الأمنية ».

وذكرت الوزارة في بلاغ ان السفارة قامت بالتنسيق مع الجانب الجنوب افريقي بتوفير سيارات إسعاف لنقل من تعرّضوا من الجماهير لإصابات إلى المستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لهم والرعاية الطبية اللازمة والاطمئنان عليهم، علما أن وضعهم الصحّي مستقر.

واضافت الوزارة أن السفارة « ستواصل متابعة الوضع الصحّي للمصابين وعودة الجماهير التونسية إلى أرض الوطن فى أحسن الظروف ».

من جهة اخرى قالت الوزارة إن مصالح السفارة ستسلم رخص مرور للعودة الى تونس لبعض جماهير الترجي الرياضي التونسي الذين تعرضوا إلى سرقة أو ضياع جوازات سفرهم

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