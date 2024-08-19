وزارة الداخلية تُصدر بلاغا تحذيريا بخصوص التقلّبات الجويّة

أًصدرت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، بلاغا تحذيريا في إطار مُتابعة الوضع الجوّي المُتوقع بعد ظهر اليوم والذي يتميز بظهور سُحب رعديّة مصحُوبة بأمطار بالوسط ومحليا بالجنوب وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات صفاقس والمهدية والمنستير حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 ملم مع تساقط البرد بأماكن محدُودة كما ستصاحب هذه الأمطار هبوب رياح قوية على شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س، مما قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في العديد من الأودية وتراكم المياه في بعض الشوارع والطرقات.

وأوصت وزارة الدّاخليّة حرصا على سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، بما يلي:

الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول: تجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية، خاصة بالقرب من الأودية والمنشآت المائية.

تجنب المجازفة بعبور الأودية: الامتناع عن عبور الأودية مهما كانت الظروف، حيث يمكن أن تتسبب في حوادث خطيرة.

الانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمانا: خاصة لمن يقطنون في مناطق منخفضة أو في وحدات سكنية متنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر.

تفقد قنوات تصريف مياه الأمطار: التأكد من جاهزية قنوات التصريف حول المنازل والمحلات التجارية لمنع تجمع المياه أو تسربها إلى الداخل.

تثبيت الأجسام القابلة للتطاير: تثبيت الأشياء القابلة للانجراف بفعل الرياح القوية، مثل الألواح الإعلانية واللافتات، لتجنب وقوع إصابات.

تجنب لمس الأعمدة الكهربائية: الحذر من الاقتراب من الأعمدة الكهربائية أثناء وبعد نزول الأمطار، لتجنب خطر الصعق الكهربائي.

تجنب ركن السيارات تحت الأشجار: ينصح بتجنب ركن السيارات تحت الأشجار خلال فترة هبوب الرياح القوية والعواصف الرعدية، حيث قد تتسبب الرياح في سقوط الأغصان أو حتى اقتلاع الأشجار بالكامل، مما يشكل خطرا كبيرا على وسائل النقل ويؤدي إلى أضرار مادية جسيمة.

تجنب السباحة بالشواطئ: يوصى بتجنب السباحة في الشواطئ حيث أن الأمواج العاتية والتيارات البحرية قد تشكل خطرا كبيرا على سلامة المصطافين، لذا يفضل الابتعاد عن الشواطئ حتى استقرار الأحوال الجوية.

متابعة التطورات الجوية: البقاء على اطلاع على الحالة الجوية من خلال وسائل الإعلام، واتباع توصيات الجهات المختصة.

في حالة الطوارئ، يمكن الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198.

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