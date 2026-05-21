وزارة الدفاع: الجيش الوطني جمهوري قائم على الانضباط وملتزم بالحياد

أكدت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، أنه أمام تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها، أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية.

وشددت الوزارة من جديد على أن الجيش الوطني سيظل ملتزمًا بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات، والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا.

كلمات البحث :جيش;حياد;وزارة الدفاع