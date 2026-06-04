وزارة الدفاع تتسلم 48 سيارة « هامر » أمريكية لدعم قدرات الجيش الوطني

تسلمت وزارة الدفاع الوطني مساء أمس الأربعاء 3 جوان 2026، بالقاعدة الجوية بالعوينة، 48 سيارة هامر، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وإطارات عسكرية ومدنية رفيعة المستوى من الطرفين.

وستعزز هذه العربات القدرات العملياتية للجيش الوطني وتدعم جاهزيته خاصة في مجال حماية الحدود البرية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والتصدّي لكل الأنشطة غير الشرعية.

وتأتي هذه الصفقة ضمن الجهود التي تبذلها كل من تونس والولايات المتحدة الأمريكية لمزيد تعزيز التعاون العسكري بينهما، وتأكيد العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وتقارب الرؤى حول مختلف القضايا الأمنية، والالتزام المشترك بدعم هذه الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصلحة الطرفين.