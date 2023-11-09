وزارة الدفاع: مناظرة لانتداب 24 ملحقا قضائيا عسكريا برتبة ملازم أول

أعلنت وزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023، عن إجراء مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أربعة وعشرين ملحقا قضائيا عسكريا برتبة ملازم أول مباشر لتكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء طبقا لقرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 3 نوفمبر 2023 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 128 لسنة 2023 المؤرخ في7 نوفمبر 2023.

وتجرى المناظرة يوم 28 ديسمبر 2023 والأيام الموالية له طبق البرنامج المنصوص عليه بقرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 03 نوفمبر 2023 المنشور بالرائد الرسمي عدد 128 لسنة 2023 المؤرخ في7 نوفمبر 2023.

وفي ما يلي الشروط والوثائق المطلوبة للمناظرة:

*عند الترشح للمناظرة:

الشروط:

يسمح بالمشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه للمترشح الذي تتوفر فيه الشروط الآتيـة:

*أن يكون محرزا على الجنسية التونسية منذ خمسة (5) أعوام على الأقلّ.

*أن يكون سنه اثنان وعشرون (22) عاما على الأقلّ وأربعون (40) عاما على الأكثر في تاريخ إجراء المناظرة، تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

*أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.

*أن يكون محرزا على الشهادة الوطنية لماجستير بحث أو شهادة الدراسات المعمقة على الأقل في اختصاص القانون أو شهادة معادلة لها، علاوة على الشهادة الوطنية للإجازة أو الشهادة الوطنية للإجازة الأساسية أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية.

*أن يكون قادرا بدنيا على مزاولة الدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء وعلى ممارسة الوظائف التي ستسند إليه بكامل تراب الجمهورية.

*أن لا تكون له سوابق عدلية مخلّة بالشرف وأن يكون حسن السيرة والأخلاق.

*الوثائق المطلوبة:

*مطلب ترشح باسم وزير الدفاع الوطني ينصّ به وجوبا على هوية المترشح ورقم هاتفه.

*سيرة ذاتية للمترشح.

*نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

*نسخة من الشهادة الوطنية لماجستير بحث أو شهادة الدراسات المعمقة في اختصاص القانون أو الشهادة المعادلة لها، ونسخة من الشهادة الوطنية للإجازة أو الشهادة الوطنية للإجازة الأساسية أو شهادة الأستاذية أو الشهادة المعادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية، مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بقرار معادلة عند الاقتضاء.

*نسخة من بطاقة الأعداد لكافة السنوات الدراسية الجامعية.

*عدد 3 ظروف بريدية متنبرة تحمل اسم المترشح وعنوانه والترقيم البريدي.

*شهادة طبية مسلمة من طبيب بمؤسسة استشفائية عمومية تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات الصحيّة الضرورية لممارسة وظائفه وذلك بكامل تراب الجمهورية.

ملاحظة: بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت انجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل طبقا للشروط المبينة بالأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006.

ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفة ولا أن تكون النسخ مشهودا بمطابقتها للأصل.

**بعد النجاح في المواد الشفاهية وقبل التسمية:

– مضمون أصلي من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر.

– مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر.

– شهادة في الجنسية.

– نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية أو من شهادة المعادلة وتعفى من ذلك الشهادات التي تحمل الختم الالكتروني المرئي.

– ثلاث (3) صور شمسية.

– تثبت صلاحية المترشح بدنيا بعد إجراء الفحص الطبّي المعمق من قبل الإدارة.

– يتم إثبات الحصول على الشهادة العلمية التي تخول الترشح للمناظرة بالإدلاء بالوثيقة الرسمية والنهائية المعتمدة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل والتي تفيد شكلا ومضمونا حصول المترشح على الشهادة المطلوبة للترشح للمناظرة قبل مباشرة العمل.

**تقديم الترشحات:

– يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية أن يودعوا ملفات ترشحهم مباشرة أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، بمكتب الضبط بإدارة القضاء العسكري (مفتاح سعد الله باب سعدون ـ 1029 تونس).

– آخر أجل لتقديم مطالب الترشحات يوم 30 نوفمبر 2023، ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا معتمدا لتحديد تاريخ الإرسال أو الوصول.

ويرفض وجوبا كل ملف ترشح منقوص من الوثائق المطلوبة أو تم توجيهه إلى غير العنوان المذكور أعلاه أو تم إرساله بعد غلق قائمة الترشحات ويعتمد ختم البريد لمعرفة تاريخ الإرسال.

ويعتبر عدم الإستدعاء إجابة بالرفض عن المطلب.

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