وزارة السياحة تُطلق حملة ترويجية للسياحة التونسية بأوروبا

أطلقت وزارة السياحة مساء اليوم الثلاثاء، بقصر قبة النحاس بمنوبة، حملة الاشهار الوطني الموجهة للأسواق السياحية الأوروبية بـ 16 بلدا، وبـ 14 لغة مختلفة ستروّج عبر المحامل الرقمية ووسائل الاعلام واللافتات الاشهارية الرقمية في المحطات وعربات المترو والشوارع الكبرى والفضاءات التجارية المطارات تحت شعار « عيش اللحظة.. عيش لحظة تونس » ، وذلك بعد اعدادها من قبل الديوان الوطني التونسي للسياحة في إطار طلب عروض دولي طيلة شهرين ونصف

وأكد وزير السياحة سفيان تقية لدى اشرافه على إطلاق الحملة بحضور والي منوبة، وعدد من السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية الاوروبية بتونس، أن هذه البادرة الإشهارية التي تعود بعد خمس سنوات من توقفها، تأتي تمهيدا للعودة القوية لتونس الوجهة المطلوبة سياحيا، خاصة السوق الأوروبية، وتحقيق هدف استقبال 11 مليون زائر خلال الموسم السياحي 2025، وذلك عبر تثمين المنتوج السياحي المتنوع والثري

ولفت إلى أهمية التعريف بالمنتوج السياحي غير المعروف، سيما بعد درس المتغيّرات التي شهدتها السوق السياحية والديناميكية المتحركة، والتي تتطلب تواجد تونس بها، بمضاعفة جهود الترويج للمنتوج السياحي واستغلال الاستقرار الأمني والسياسي ببلادنا وتحسن خدمات مطاراتها ومؤسساتها السياحية التي ستعمل خلال هذا الموسم السنة بمواصفات الجودة الشاملة

وأضاف في تصريح إعلامي أن الحملة من شأنها أيضا، تدعيم الاقبال على الوجهة التونسية، وتعزيز حضورها في المعارض الدولية، خاصة بعد ارفاقها بإجراءات إضافية في مستوى رحلات الناقلة الجوية التونسية، وعديد شركات الطيران الأجنبية التي يتصاعد نسقها، مع مزيد تنشيط المطارات التونسية، على غرار طبرقة توزر وجربة، والرفع من طاقة الايواء في طبرقة وعين دراهم وتوزر بالتعاون مع أصحاب النزل والجامعة الوطنية للنزل ووكالات الاسفار ومختلف الجامعات المهنية

وأكّد انّه في اطار إنجاح الموسم ،وضعت الوزارة برنامجا متكاملا يشمل حملة وطنية للنظافة وحماية المحيط بالمناطق السياحية على غرار « جربة دون بلاستيك »، مع تخصيص دعم خاص للبلديات السياحية، وتنشيط المدن السياحية عبر المهرجانات والحفلات، وتخصيص برنامج خاص بالمعالم الاثرية، وبالمسلك السياحي الخاص بالجنوب قابس توزر وقفصة، مشيرا إلى إيلاء الوزارة السياحة المستدامة عناية كبيرة داخل الجهات، وتشجيع الاستثمارفي قطاع التنشيط السياحي والصناعات التقليدية، ووضع برنامج خاصّ بالجهات ستنطلق في تنفيذه أفريل المقبل، وسيشمل عدد من المناطق ومنها قفصة.

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