وزارة السياحة ستمكن العائلات التونسية من اسعار تفاضلية بمناسبة عطلتي الشتاء ونهاية السنة الإدارية

أعلنت وزارة السياحة، انها ستمكن العائلات التونسية والسائح التونسي عامة، بمناسبة العطلة المدرسية والجامعية وعطلة نهاية السنة الإدارية، من أسعار تفاضلية عند اقتناء رحلات سياحية داخلية منظمة (عن طريق وكالات الأسفار المصنفة) او الإقامة بمؤسسات الإيواء السياحي او الإقبال على المطاعم السياحية المصنفة، دون ذكر تفاصيل اضافية.

واوضح بلاغ لوزارة السياحة، مساء السبت 21 ديسمبر 2024 ، ان هذا القرار، الذي تم اتخاذه، بالتنسيق مع كل من الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية والجامعة التونسية للمطاعم السياحية والغرفة الوطنية للنقل السياحي، ينصهر في إطار التشجيع والتحفيز على السياحة الداخلية.

يذكر ان القطاع السياحي التونسي سجل، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، تطورا إيجابيا، وفق ما أكده المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، حلمي حسينيوم 1 نوفمبر 2024 بالمهدية.

وذكر حسين أن عدد الوافدين غير المقيمين من مختلف الأسواق زاد بنسبة 7،4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023 التي سجلت 8،244 مليون سائح. وارتفع بدوره، عدد التونسيين المقيمين بالخارج، الذين زاروا البلاد خلال الفترة نفسها، بنسبة 7،5 بالمائة.

وأظهرت مختلف المؤشرات المتعلّقة بالنشاط السياحي، بحسب حسين، ارتفاع عدد السياح الوافدين من الأسواق التقليدية المتعلّقة بكل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ب 16 بالمائة.

وأوضح أنّ “الأرقام مبشرة بالنسبة للفترة المتبقية من 2024” في ظل توفر عدّة بوادر.

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