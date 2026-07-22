وزارة الشؤون الإجتماعية تفتح مناظرة خارجية لإنتداب 10 أخصائيين نفسانيين



أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 10 أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وذلك في إطار دعم الموارد البشرية المختصة بالوزارة.

وبحسب القرار الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 21 جويلية 2026، تجرى المناظرة يوم 7 سبتمبر 2026 والأيام الموالية فيما يفتح باب التسجيل عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات بوزارة الشؤون الإجتماعية(httpss://concours.social.gov.tn) بداية من 23 جويلية 2026، على أن يختتم التسجيل يوم 7 أوت 2026.

وأوضح القرار أن برنامج المناظرة يشمل أربعة محاور رئيسية تتمثل في علم النفس والطب النفسي والتشريع والرعاية إضافة إلى الثقافة العامة.

ويتضمن محور التشريع والرعاية خاصة أخلاقيات المهنة ومفهوم الإعاقة وأنواعها ودرجاتها وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات المنظمة للقطاع إلى جانب توجيه وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة بالمؤسسات المختصة فيما يركز محور الثقافة العامة على متابعة أبرز الأحداث السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

ويأتي فتح هذه المناظرة في إطار تعزيز سلك الأخصائيين النفسانيين بالإدارات العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، بما يدعم خدمات الإحاطة النفسية والاجتماعية التي تؤمنها مختلف هياكل الوزارة.

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