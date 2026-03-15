وزارة الشؤون الإجتماعية تقرّ منح ومساعدات إستثنائية لفائدة الطلبة الأيتام

أكدت وزارة الشؤون الإجتماعية أنه يتم تمكين فئة الطلبة الأيتام من منح إستثنائية لمواصلة دراستهم، ويأتي هذا الإجراء بالنظر إلى محدودية جرايات الأيتام والباقين على قيد الحياة المنتفعين بها من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية.

وأوضحت الوزارة، في إجابتها الرسمية على سؤال كتابي توجه به النائب بمجلس نواب الشعب محمود العامري ، أن هذه الفئة الطلابية معنية كذلك بالتحويلات المالية واشتراكات النقل المجاني التي يتم تقديمها بمناسبة العودة المدرسية والجامعية من كل سنة.

وبيّنت الوزارة أن التمتع بهذه الامتيازات يندرج ضمن مقتضيات الأمر عدد 317 لسنة 2019 المؤرخ في 19 ماي 2020، والذي يتعلّق بشروط وإجراءات الإنتفاع ببرنامج الأمان الإجتماعي وسحبه والإعتراض عليه.

وقد وردت هذه التوضيحات في رد رسمي أمضاه وزير الشؤون الإجتماعية عصام الأحمر، ووجهه إلى رئيس مجلس نواب الشعب.

