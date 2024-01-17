وزارة الشؤون الاجتماعية تتجه لتغيير شكل بطاقة الإعاقة الحالية وتعويضها ببطاقة الكترونية

أعلن رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية ابراهيم بن إدريس، بأن الوزارة قطعت شوطا كبيرا على مستوى استبدال البطاقة المسندة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بأخرى إلكترونية، على أن يتم توزيع هذه البطاقة بحلول شهر جوان القادم.

وقال بن إدريس على هامش ندوة وطنية حول العائلة المهاجرة، انعقدت اليوم الأربعاء، بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، أن البطاقة الجديدة « ستكون الكترونية وتحفظ الكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الاعاقة وستتضمن كل المعطيات بشأن التغطية الاجتماعية والخدمات المقدمة لفائدتهم ».

وبحسب ما أفاد به هذا المسؤول فإن هناك 4 بالمائة من السكان لديهم بطاقة إعاقة أسندت إليهم من قبل اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في ملفات الأشخاص ذوي الإعاقة.

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