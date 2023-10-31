وزارة الشؤون الاجتماعية تُسدد ديون الكنام لدى 36 مؤسسة استشفائية عمومية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنّه تمّ إلى موفى شهر أكتوبر 2023 مضاعفة التحويلات المالية لخلاص المستحقات المفوترة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لفائدة المستشفيات العمومية والصيدلية المركزية والمستشفى العسكري بتونس ومسدي الخدمات الصحية في القطاع الخاص ومستحقات المضمونين الاجتماعيين ومصحات تصفية الدم.

وأشارت وزارة الشؤون الاجتماعية الى انها قامت بخلاص 36 مؤسسة استشفائية عمومية في كامل مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، كما تم خلاص كامل المستحقات الراجعة للمضمونين الاجتماعيين علاوة على خلاص كامل مستحقات مصحات تصفية الدم وأيضا خلاص كامل مستحقات المستشفى العسكري بتونس.

كما تمّ خلاص 30 مؤسسة استشفائية عمومية في جزء هام من مستحقاتها المفوترة وخلاص جزء هام من مستحقات مسدي الخدمات في القطاع الخاص بما سمح باحترام الآجال التعاقدية علاوة على إقرار تحويلات مالية استثنائية لفائدة الصيدلية المركزية.

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