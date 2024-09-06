وزارة الشؤون الاجتماعية: مساعدات مالية وعينية لفائدة الطلبة والتلاميذ

أقرت وزارة الشؤون الاجتماعية، بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 2024 – 2025، تقديم مساعدات مالية وعينية لفائدة 520 ألف تلميذ و25 ألف طالب.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن شروط الانتفاع بهذه المساعدات تتمثل في أن يكون المستفيد (تلميذ أو طالب)، حاملًا لمعرف اجتماعي بمنظومة الأمان الاجتماعي، ومسجلًا بمنظومة التسجيل عن بعد بوزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو بمؤسسات التكوين والتدريب المهني العمومي أو بمراكز التربية المختصة أو بمراكز الدفاع الاجتماعي.

كما يُشترط أن يكون رئيس العائلة مسجلًا بمنظومة الأمان الاجتماعي وله حساب مفتوح أو خدمة أمان مفتوحة أو خدمة العودة المدرسية والجامعية 2024 – 2025 مفتوحة.

وسينتفع التلاميذ بمبلغ 100 دينار لكل تلميذ، كما سيتحصّل الطلبة المعنيون على مبلغ 120 دينار لكل طالب. وسيستفيد لأول مرة 30 ألف تلميذ مسجل بالسنة التحضيرية بهذه المساعدات المالية، وفق ما نقله البلاغ، مضيفا أن الفئة المستفيدة بالمساعدات العينية تشمل 100 ألف تلميذ سيتحصلون على « الحقيبة المدرسية ».

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