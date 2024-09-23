وزارة الشؤون الثقافية تنعى العرائسي عبد الحق خمير

نعت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها، الفنان العرائسي عبد الحق خمير الذي وافاه الأجل المحتوم يوم الأحد 22 سبتمبر 2024.

ويعتبر الراحل من أبرز العرائسيين التّونسيين ومن المؤسّسين لهذا الفن في بلادنا، اختصّ في عرائس الخيط وقدّم العديد من الأعمال العرائسية ولعلّ من أشهرها « عرس الخنفساء ».

وقد تتلمذ على نمط تفكيره وتقنيته العديد من الشّباب و خاصة في نادي الثقافة بباب العسل.

كما كُرّم في العديد من التظاهرات ومنها الدّورة الأولى لأيام قرطاج لفنون العرائس.

رحم الله الفقيد وتغمّده بواسع برحمته وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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