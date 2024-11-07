وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان زبيّر الأصرم

نعت وزارة الشؤون الثقافية، الفنان التشكيلي والأستاذ الجامعي زبيّر الاصرم الذي وافاه الأجل المحتوم مساء الأربعاء 06 نوفمبر 2024.

وعٌرف الراحل زبير الأصرم من خلال إدارته لمهرجان المدينة الذي ينتظم خلال شهر رمضان من كل سنة ويقترح مجموعة من العروض الفنية التي تجمع بين الغناء الصوفي والمالوف.

كما أنه أستاذ جامعي وفنان تشكيلي حيث قدم أعماله في عدة معارض جماعية وجمعه بالفنان الحبيب بيدة المعرض الفني « لقاء ».

كما أصدر الراحل زبير الأصرم مجموعة من الكتب ضمن سلسلة « فنانون تونسيون » تناول فيها سيرة الرسامين التونسيين وأضاء من خلال كتاباته على تجربتهم الفنية مثل الهادي التركي ورفيق كامل وغيرهما.

وتقدمت وزارة الشؤون الثقافية بأحرر التعازي إلى عائلة الفقيد زبيّر الاصرم، وكلّ الأسرة الثقافية والإبداعية راجين من الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فراديس جنانه وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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