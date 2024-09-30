وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنّان التشكيلي اسماعيل بن فرج



نعت وزارة الشؤون الثقافية، الفنان التشكيلي اسماعيل بن فرج الذي وافته المنية يوم الأحد 29 سبتمبر 2024.

والراحل إسماعيل بن فرج من مواليد 26 ديسمبر 1938 بمدينة تونس وهو فنان تشكيلي درس بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، ثم بفرنسا ليعود إلى تونس منذ الخمسينات.

وإلى جانب الرسم، اختص الراحل اسماعيل بن فرج في مجال الهندسة والتصاميم الداخلية اذ شغل خطة أستاذ بالمعهد التكنولوجي والهندسة المعمارية بتونس، وهو أيضا نحات ومختص في الفسيفساء والخزف.

وتقدّمت وزارة الشؤون الثقافية بالتعازي إلى عائلة الفقيد اسماعيل بن فرج وإلى الأسرة الفنية والثقافية الموسّعة راجية من الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

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