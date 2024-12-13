وزارة الشؤون الثقافية تنعى الكاتب المسرحي والمنتج التلفزيوني فرج شوشان

نعت وزارة الشؤون الثقافية الكاتب المسرحي والمنتج التلفزيوني فرج شوشان الذي وافته المنية اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024.

ويُعدّ الفقيد من أبرز رموز الثقافة التونسية، وقد كانت له إسهامات كبيرة في صياغة بيان 11 الذي يعتبر الوثيقة التأسيسية لحركة التحديث في المسرح التونسي، والتي قادها جيل الستّينات.

كما أنتج الراحل برامجا ثقافية تلفزيونية اعتبرها النقّاد وثائق أساسية تؤرخ لتحوّلات المشهد الثقافي التونسي والعربي.

كما أدار فرج شوشان المركز الثقافي الدولي بالحمامات وأعدّ الأعمال الكاملة للكاتب المسرحي سمير العيادي.

ومن أعماله مسلسل « يحيى بن عمر » ومسرحية « ضربني وبكى ».

وتقدمت وزارة الشؤون الثقافية بالتعزية الى عائلة الفقيد فرج شوشان وإلى كافة الأسرة الفكرية والثقافية راجية من الله تعالى أن يتغمّده برحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون.

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