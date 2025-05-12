وزارة الشؤون الثقافية تنعى الكاتب ميزوني البناني

توفي الكاتب ميزوني البناني أمس الأحد 11 ماي 2025، عن 63 عاما.

والراحل من مواليد 1962 بولاية القصرين ومتحصل على الأستاذيّة في اللّغة والآداب العربيّة وهو متفقّد عام للمدارس الابتدائيّة وأستاذ علوم التربية في المعهد العالي للدّراسات التطبيقيّة في الإنسانيات بسبيطلة.

وانتمى الراحل ميزوني البناني لاتّحاد الكتاب التونسيين منذ سنة 1989 وهو من مؤسّسي فرعه بولاية القصرين بسنة 1997 كما كان عضوا بأسرة تحرير مجلة « عرفان اليوم » ومجلّة « نسيم » للأطفال فضلا عن كونه مستشارا أدبياّ وفنيّا لدى دار المؤانسة للنّشر .

وقد امتدت مسيرة الراحل لحوالي 40 سنة فنظم الشّعر وكتب القصّة والرّواية والمقالة والدّراسات النّقديّة والبحوث التّربويّة ومن أهم اصداراته نذكر في القصة « حُمّى الأرض » و »مواويل عائد من ضفّة النّار » وللأطفال كتب « صورة ليست كالصّور » و »تراب الوطن » و »رحلة فنّان » أما في الرواية فكتب « دروب الهوان ».

كما تحصل على عديد الجوائز، أهمها جائزة ثقافة الطفل العربي في القصّة أبو ظبي سنة 2001.

وتقدّمت وزارة الشؤون الثقافية بالتعازي إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الأدبية والثقافية الموسعة راجية من الله تعالى أن يُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

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