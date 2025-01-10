وزارة الشؤون الثقافية تنعى الكاتب والمنتج السابق بإذاعة عبد العزيز شبيل

نعت وزارة الشؤون الثقافية الكاتب والمنتج السابق بإذاعة المنستير عبد العزيز شبيل الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم الجمعة 10 جانفي 2025.

وقد ولد الراحل عبد العزيز شبيل في 28 أكتوبر 1950 بطبلبة من ولاية المنستير وزاول تعليمه الابتدائي بالمدرسة الابتدائية بطبلبة وفي سنة 1962 التحق بمعهد الذكور بسوسة وتحصّل على البكالوريا سنة 1969 كما تحصّل على الاجازة في اللغة والآداب العربية وشهادة الكفاءة للبحث سنة 1984 والتبريز من كلّية الآداب بتونس سنة 1985 ونال دكتوراه دولة بكليّة الآداب بمنوبة سنة 2000.

ألّف الفقيد عديد المؤلفات الأدبية والنقدية من بينها « قراءات في النثر العربي القديم » و »قراءات في النشر العربي » و »معجم المصطلحات الادبية والبلاغية واللسانية » و »الفن الروائي عند غادة السمان » وقد عرف الفقيد بصوته الشجي وإلقائه المتميز وعمق تحاليله حيث أنتج عديد البرامج الاذاعية منها « طوق الياسمين » و »عيون الكلام » و »منارات » و »أجنحة الفكر » و »مقاربات ».

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