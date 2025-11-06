وزارة الشؤون الثقافية تنعى الموسيقار وعازف الساكسوفون فرحات بن حميدة

نعت وزارة الشؤون الثقافية فقيد الساحة الفنية الموسيقار وعازف الساكسوفون فرحات بن حميدة الذي وافاه الأجل المحتوم يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، على إثر حادث مرور.

ويُعدّ الراحل، وهو أصيل ولاية صفاقس، من أمهر العازفين على آلة الساكسوفون في تونس، كما هو مؤسس وقائد الفرقة الموسيقية « أولاد الديوان » ، وقد ساهم من خلال مشاركته في العديد من العروض والمشاريع الفنية في إثراء التجارب الموسيقية الوطنية.

وتقدّمت وزارة الشؤون الثقافية بأحرّ عبارات التعزية والمواساة إلى عائلة الفقيد وأحبّائه، وإلى كافة أفراد الأسرة الموسيقية في تونس، راجيةً من الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

