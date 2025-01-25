وزارة الشؤون الثقافية تنعى رجل الثقافة والفنّ توفيق بسباس

نعت وزارة الشؤون الثقافية، رجل الثقافة والفنّ توفيق بسباس الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم السبت 25 جانفي 2025.

وولد الفقيد سنة 1939 بالمنستير، والتحق بالتلفزة التونسية قبل أن يتلقى تكوينا في ميدان الإخراج السينمائي بفرنسا وتخصّص في الأفلام الوثائقية

وقد شغل الراحل مناصبا هامة خلال مسيرته التي وهبها للفن والثقافة، على غرار مدير لمهرجان قرطاج الدولي، ومدير لمهرجان الحمامات الدولي ومدير لأيام قرطاج السينمائية ومدير للشركة التونسية للإنتاج والتنمية السينمائية (السّاتبيك) ومشرفا على الإذاعة والتلفزة التونسية.

وتقدمت وزارة الشؤون الثقافية بالتعازي إلى عائلة الفقيد توفيق بسباس وإلى الأسرة الثقافية والأدبية الموسّعة، راجية من الله تعالى أن يتغمّده بواسع برحمته الواسعة وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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