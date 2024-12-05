وزارة الشؤون الثقافية تنعى فقيد الدراما التونسية الرّاحل توفيق الهمامي

نعت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها مساء الأربعاء، فقيد الدراما التونسية الممثل توفيق الهمامي، الذي وافاه الأجل المحتوم يوم 4 ديسمبر 2024 عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض .

وقد شارك الراحل توفيق الهمامي، على مدى أكثر من نصف قرن، في العديد من الأعمال المسرحية والإذاعية والتلفزية على غرار سلسلتي « شوفلي حل » و »جاري يا حمودة »، ومسلسل « يوميات امرأة ».

وتقدمت وزارة الشؤون الثقافية بالتعازي إلى العائلة الثقافية والإبداعية الموسّعة، راجية من الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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