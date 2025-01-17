وزارة الشؤون الثقافية تنعي الشاعر والكاتب عز الدين الشابي

نعت وزارة الشؤون الثقافية، الشاعر والكاتب عز الدين الشّابي، الذي وافته المنيّة يوم الخميس 16 جانفي 2025.

ويُعدّ الفقيد من أبرز أعلام الساحة الشّعرية والأدبية في بنزرت، بدأ مسيرته العلمية كطالب في كلية الطب بفرنسا، إلا أنّ شغفه قاده إلى تغيير مساره نحو التدريس، دون أن يُثنيه ذلك عن الإنتاج الأدبي والشعري.

ومن أبرز مؤلفاته ديوان « الليل والعرب »، كما أصدر مؤخرًا كتاب « الخاتمة » الذي قدّمه كردّ على مقدمة ابن خلدون. كتب أيضًا عديد الأغاني لفنّانين تونسيين كانت الفنانة سلاف من أبرزهم.

كما سبق له أن ألّف نصوص أوبيرات كانت تمثلها وتغنيها فرق مسرحية وموسيقية كثيرة ببنزرت.

وقد كانت للشّاعر والكاتب عزّ الدين الشابي علاقات وطيدة مع أعلام الشّعر العربي المعاصر مثل الشاعر العربي الكبير نزار قبّاني وغيرهم.

وتقدّمت وزارة الشؤون الثقافية بأحر عبارات التعزية الى عائلة الفقيد عزّ الدين الشابي والى كافة الأسرة الثقافية والإبداعية راجية من الله تعالى أن يتغمّده برحمته الواسعة ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وانا لله وانا اليه راجعون.

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