وزارة الشؤون الثقافية: لا نتوانى عن إسناد المنحة الظرفية لكل فنان أو مبدع قدم ملفا مستوفي الشروط

أكدت وزارة الشؤون الثقافية أنها « لا تتوانى عن إسناد المنحة الظرفية لكل فنان أو مبدع قدم ملفا مستوفي الشروط ومتضمنا للوثائق اللازمة المثبتة للصعوبات الاجتماعية أو الصحية التي تعترضه بما يضمن كرامته ويمكن من احترام مبادئ الحوكمة والشفافية ».

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، ردا على ما اعتبرته « مغالطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها الإقدام على إيقاف المنح الظرفية المسندة لبعض المبدعين والفنانين، أن عدد المنتفعين خلال سنة 2025 بلغ 440 مستفيدا بقيمة جملية تقدر بـ397 ألف دينار.

وأشارت إلى أنه تم منذ أكتوبر 2024 الترفيع في مقدار المنحة الشهرية بما يزيد عن 65 بالمائة، وأنه قد تم اختصار معدل آجال البت في المطالب المقدمة إلى حوالي 15 يوما من تاريخ تقديم الملف مستوفى لكل الشروط والمؤيدات.

وذكرت أنه قد تم إحداث لجنة فنية بالوزارة، من بين أعضائها ممثلون عن وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، تتولى النظر في مطالب للحصول على المنح الظرفية أو مطالب تجديد المنح الشهرية وذلك لدراستها وتقييمها والبت فيها وتحديد المبلغ الذي يمكن إسناده وفقا لشروط ومعايير موضوعية تتمثل أساسا في انتماء المعني بالأمر للمجال الثقافي والوضعية الاجتماعية أو الصحية للمستفيد من المنحة، قصد مزيد حوكمة التصرف في إسناد المنح المذكورة.

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