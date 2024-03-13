وزارة الشؤون الدينية: التمديد في آجال اجراءات السفر لأداء فريضة الحج

اعلنت وزارة الشؤون الدينيّة في بلاغ لها، أنه بخصوص المترشّحين لأداء فريضة الحجّ والمسجّلين بالقائمات النهائيّة لحجيج موسم 1445 هـ/ 2024 م والذين لم يتمّوا بعد إجراءات السفر فانّه تقرّر التمديد في اجال إتمام الإجراءات المذكورة إلى غاية يوم الأربعاء 20 مارس 2024 بمقرّ شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات الكائن مقرّها « بنهج بحيرة توركانا عمارة جراد ضفاف البحيرة 1053 ص. ب 130 تونس ».

وكلّ متخلّف عن إتمام إجراءات السفر في التاريخ المحدّد يُعتبر متخلّيا ويتمّ تعويضه آليا.

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