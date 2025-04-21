وزارة الشؤون الدينية تدعو المواطنين إلى الالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة في تنظيم موسم الحج

دعت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها اليوم الإثنين، كافة المواطنين التونسيين إلى ضرورة الالتـزام بالقنوات الرسمية المعتمدة في تنظيم موسم الحـج وعدم التعامل مع أي جهة مشبوهة أو أفراد يدّعون قدرتهم علـى تسهيل القيام بالحج خارج الأطر الرسمية.

ويأتي ذلك حسب نص البلاغ في إطار الحرص على إنجاح موسم حـج 1446 هـ/2025 م وحفاظا على سلامة الراغبين في أداء مناسك الحـج وضمانا لمصالحهم.

كما ذكرت الوزارة أن أداء فريضة الحـج يجب أن يكون وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بـها العمل والتـي تقتضي الحصول على « تأشيرة الحـج » ، وتبعا لذلك فإنّ المخالفين والمنظمين غيـر المرخّص لهم يعرّضون أنفسهم لعقوبات في المملكة العربية السعودية.

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