وزارة الشؤون الدينية تمدد في فترة التسجيل لأداء فريضة الحج

أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم الثلاثاء عن التمديد في فترة التسجيل لأداء فريضة الحج لسنة 1446 هـ / 2025 م ، لمدة عشرة ايام وذلك لجميع الرّاغبين في الترشّح لأداء هذه الفريضة سواء بالنسبة للمترشّحين لأوّل مرّة أو للمترشّحين الذين سبق لهم التّسجيل.

ووفق بلاغ للوزارة تم التمديد في آجال التسجيل عبر الموقع الرّسمي لوزارة الشّؤون الدّينيّة www.affaires-religieuses.tn عن طريق الرّابط – تسجيل الحجّ1446 هـ /2025 م- بالصّفحة الرّسميّة وذلك بداية من يوم غد الاربعاء 18 سبتمبر 2024 إلى غاية يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بدخول الغاية.

ودعت الوزارة المترشّحين لأوّل مرّة والمترشّحين الذين لم تتمّ المصادقة على ملفّاتهم سابقا إلى الاتّصال وجوبا بواعظ المعتمديّة لتقديم نسخة من بطاقة التّعريف الوطنيّة ووصل الترشّح للتثبّت من المعطيات والمصادقة على ملفّاتهم.

وكانت الوزارة قد فتحت مطلع أوت الماضي باب التسجيل عن بعد لاداء فريضة الحج للموسم القادم وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 اوت و الى غاية يوم 13 سبتمبر 2024 بدخول الغاية.

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