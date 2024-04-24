وزارة الشؤون الدينية تُقرّر إطلاق اسم « غزّة » على جامع بكل ولاية

قرّر وزير الشّؤون الدّينية إبراهيم الشّائبي، إطلاق اسم « غزّة » على جامع بكلّ ولاية من ولايات الجمهورية، وفق ما جاء في بلاغ أصدرته الوزارة مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة، أن قرار الشائبي تغيير إسم 24 جامعا بكل الولايات، يندرج في إطار مواصلة المبادرات التي اتّخذتها الوزارة لمساندة الحقّ الفلسطيني وتخليد بطولات أهالي قطاع غزّة. وتضمن الفصل الأول من هذا القرار، جدولا أدرجت به الجوامع التي سيشملها تغيير الاسم، فيما تضمن الفصل الثاني من القرار، تكليف الولاة والمدير العام للمعالم الدينية والمدير العام للاطارات المسجدية بتنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه . وكان الشائبي قد اطلق في 30 مارس الماضي، الموافق لذكرى يوم الأرض الفلسطيني، اسم « غزّة » على جامع الصّفاء بمنطقة حمّام الشّط (ولاية بن عروس) » تضامنا مع الشّعب الفلسطيني، وتخليدا لشهداء غارة حمّام الشّط » (1 اكتوبر 1985).

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