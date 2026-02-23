وزارة الصحة : اطلاق منصّة تجريبية من مستشفى سهلول لتلقي الشكايات والعرائض رقمياً

أعلنت وزارة الصحة مساء الأحد 22 فيفري 2026، إطلاق تطبيقة رقمية مخصّصة لتلقي الطلبات والشكايات ومعالجتها، وتمّ اعتماد المستشفى الجامعي سهلول بسوسة كموقع نموذجي لهذه المنصة.

وأوضحت أنّ إطلاق هذه المنصّة يأتي « في إطار استراتيجية وزارة الصحّة لتحديث و إصلاح المنظومة الصحية وتحسين علاقة المرفق العمومي بالمواطن ».

وستمكّن هذه الخدمة من تسريع معالجة الشكايات والطلبات وربطها بالهياكل المعنية، وضمان تتبّع واضح وشفّاف لكل مطلب من الإيداع إلى الغلق، وتوفير أرشفة رقمية تقلّص الاعتماد على الورق، ودعم الحوكمة الرشيدة عبر الحدّ من التعطيل والتلاعب وتكريس مقاومة الفساد من خلال التتبع والشفافية والمسؤولية.

وسيُتيح اعتماد مستشفى سهلول كموقع تجريبي اختبار التطبيقة ميدانياً، ضبط التحسينات اللازمة، ثم تعميمها تدريجياً على المستوى الوطني بما يعزّز جودة الخدمات ويحمي حقوق المرضى.

كلمات البحث :شكايات;مستشفى سهلول;منصة تجريبية;وزارة الصحة