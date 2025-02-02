وزارة الصحة: المُضادات الحيوية لا تُعالج الفيروسات مثل الزّكام أو الڨريب ولا بُدّ من استخدامها بحكمة

شددت وزارة الصحة، على ضرورة تناول المضادات الحيوية فقط عندما يصفها الطبيب بعد التأكد من الحاجة إليها مشيرة إلى أهمية استخدامها بحكمة وعدم مشاركتها مع الآخرين.

وأكدت أنه لا يمكن استخدام المضاد الحيوي لعلاج نزلات البرد، لأن نزلات البرد والڨريب سببها فيروسات، والمضادات الحيوية لا تؤثر على الفيروسات.

وأوضحت الوزارة أن المضادات الحيوية هي أدوية تستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية، لكنها لا تعالج الفيروسات مثل الزكام أو الڨريب.

وأبرزت الوزارة أن تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، قد يؤدي إلى مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي، مما يجعل العلاج أقل فعالية عند الحاجة إليه مستقبلاً.

وذكرت بأنه لا يمكن التوقف عن تناول المضاد الحيوي عند الشعور بالتحسن بل يجب إكمال الجرعة الموصوفة حتى النهاية، حتى لو شعر المريض بالتحسن، لتجنب بقاء البكتيريا في الجسم.

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