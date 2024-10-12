وزارة الصحة تؤكد أهمية التلقيح السنوي في الوقاية من النزلة الموسمية هذا الشتاء



أبرزت وزارة الصحة، في بلاغ لها، اليوم السبت، أهمية التلقيح السنوي في الوقاية من النزلة الموسمية هذا الشتاء، باعتباره الوسيلة الأكثر فاعلية في حماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالنزلة الموسمية.

وأوصت الوزارة بالتلقيح لجميع الأشخاص بداية من سن 6 أشهر فما فوق، لافتة إلى أن الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة بالنزلة الموسمية، تشمل كل من الأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والعاملين في الرعاية الصحية والحوامل.

وتضم طرق الوقاية من النزلة الموسمية بالإضافة إلى التلقيح الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون بانتظام واستخدام المناديل عند العطس أو السعال وتجنب الاتصال الوثيق مع المصابين.

وفي حال الإصابة بالنزلة يستوجب على المريض إرتداء الكمامات والراحة التامة وتناول السوائل الدافئة وزيارة الطبيب إذا تفاقمت الأعراض مثل ضيق التنفس أو الحمى العالية.

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