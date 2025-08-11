وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس « شيكونغونيا»

أكدت وزارة الصحة اليوم الاثنين عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس « شيكونغونيا » Chikungunya وذلك بعد عمليات التقصي والمتابعة على إثر الأخبار المتداولة حول هذا الفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم على صفحتها على فيسبوك أنها اتخذت جميع الإجراءات لتدعيم المراقبة الصحيّة واليقظة والترصد في كافة جهات البلاد وعلى مستوى المعابر من طرف المراقبة الصحيّة الحدودية.

وأكدت وزارة الصحة في هذا الصدد على جاهزيّة جميع الهياكل الراجعة لها بالنظر لإتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة على المستوى الوطني والجهوي تحسباً لأي مستجدات حول هذا الفيروس أو طوارئ صحية أخرى.

ودعت الوزارة كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن هذا الفيروس ليس بمستجد بل هو فيروس موجود منذ سنوات خاصة في المناطق الاستوائية، وينتقل أساساً عبر لسعات بعوض النمر (Aedes) داعية المسافرين الى هذه المناطق الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل السفر.

وبحسب منظمة الصحة العالمية يعتبر داء « الشيكونغونيا » مرض فيروسي ينتقل إلى البشر عن طريق البعوض ويسبب حمى وألما شديدا في المفاصل ومن أعراضه الأخرى آلام العضلات، والصداع، والغثيان، والإعياء، والطفح الجلدي.

