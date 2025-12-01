وزارة الصحة تبحث شراكة دوليّة لتحسين رعاية مرضى الهيموفيليا

استقبل وزير الصحّة، مصطفى الفرجاني، اليوم الإثنين ، وفدًا عن الفيدرالية العالمية للهيموفيليا يتقدمهم سيزار ڨاريدو، إلى جانب أعضاء الجمعية التونسية للهيموفيليا وخبراء مرافقين.

وحسب بلاغ للوزارة تم خلال اللقاء بحث إجراءات تحسين التكفّل بمرضى الهيموفيليا، خاصة في ما يتعلق بـتعزيز التشخيص المبكر وتطوير المسارات العلاجية بالاضافة الى توسيع برامج التكوين لفائدة الإطارات الطبية وشبه الطبية.

من جهته أكد وزير الصحّة التزام الوزارة بضمان التزويد المنتظم بالعلاجات وتطوير خدمات الرعاية والتوعية، ضمن رؤية تهدف إلى الإرتقاء بجودة حياة المرضى وعائلاتهم. والهيموفيليا هو اضطراب نزيف وراثي لا يتجلط فيه الدم بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى نزيف تلقائي أو نزيف بعد التعرض للإصابات أو الجراحة.

وتحدث الإصابة بالهيموفيليا بسبب طفرة أو تغيير في أحد الجينات التي تقدم للجسم تعليمات لصنع بروتينات عامل التخثر اللازمة لتكوين جلطة دموية. ويمكن أن يمنع هذا التغيير أو الطفرة بروتين التخثر من العمل بشكل صحيح أو فقدانه تماما. وحسب احصائيات نشرتها وزارة الصحة في يوم 17 افريل الماضي بمناسبة اليوم العالمي للهيموفيليا تم تشخيص 1342 حالة فقط في تونس مصابة بهذا المرض.

كلمات البحث :شراكة;مرضى الهيموفيليا;وزارة الصحة