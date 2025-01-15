وزارة الصحة تحذر المواطنين من استعمال منتج « جي ديكسا » لخطورته على صحة المستهلك

حذّرت وزارة الصحة، جميع المواطنين من منتج يُروج تحت الاسم التجاري » جي ديكسا GEE Dexa »تمّ اكتشافه في الأسواق بطريقة غير قانونية، على اعتباره يمثّل خطورة كبيرة على صحة المستهلكين وغير آمن تماما عند الاستخدام.

وأكدت الوزارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية، أن المنتج ليس مكمّلًا غذائيًا ولا دواءً مرخّصًا، وهو غير آمن تمامًا للاستخدام موضحة أن خطورته تعود إلى تسببه في اضطرابات هرمونية تتضمن عدم انتظام الدورة الشهرية ومشاكل في الخصوبة وزيادة غير طبيعية في نمو الشعر بالإضافة إلى آثاره الجسدية الخطيرة الأخرى والمتمثلة في احتباس السوائل في الجسم وتورم وزيادة غير طبيعية في الوزن.

ويشكل هذا المنتج مخاطر على المراهقين والمراهقات، من خلال تسبّبه في تباطؤ في النمو وهشاشة العظام وفي اضطرابات نفسية، كما يفضى استخدامه إلى مضاعفات صحية خطيرة تتمثل في ارتفاع ضغط الدم و مشاكل قلبية الى مشاكل هشاشة العظام. واكدت أن الوزارة أنها اتخذت حزمة إجراءات، تتمثل في العمل بشكل فوري على سحب المنتج من الأسواق بالتعاون مع وزارة التجارة و تكثيف الرقابة على المنتجات غير القانونية لضمان سلامة المواطنين.

وأوصت الوزارة المواطنين بالامتناع عن استعمال أي منتجات غير معتمدة من وزارة الصحة واستشارة الطبيب المختص قبل استخدام أي منتج.

وكانت وزارة الصحة ، حذرت في 7 اوت 2014 ، من استهلاك ذات المستحضر المصنع في الهند الذي يساعد على الزيادة في الوزن لوحظ ترويجه في ولاية سيدي بوزيد وفي ولايات الساحل ويحمل علامة « جي ديكسا ». وأشارت الوزارة، انذاك، إلى أن المنتج يباع في علب صغيرة الحجم ذات غلاف ذهبي مكتوبة بلون أحمر تحتوي كل علبة على 100 حبة بقيمة 5ر0 ملغ من مادة « ديكساميثازون » وهي من فصيلة « الكورتيكويد » دخلت الى السوق التونسية عبر نيجيريا بواسطة مسالك غير منظمة.

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