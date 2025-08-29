وزارة الصحة تحذر من استعمال طلاء الاظافر نصف الدائم لاحتوائه على مواد مسرطنة وسامة

حذّرت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، من استعمال طلاء الأظافر نصف الدائم لاحتوائه على مادة (TPO) Oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine، التي تبيّن أنها سامة ومسرطنة.

ودعت الوزارة في بلاغ لها المواطنات والمواطنين إلى تجنّب شراء أو استعمال هذا النوع من الطلاء، والتأكّد من قراءة مكوّنات المستحضرات قبل الاستعمال، كما دعت مراكز التجميل إلى الامتناع كليا عن استعمال أو تسويق هذه المنتجات بأي شكل من الأشكال.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي تبعا لمنع الاتحاد الأوروبي لهذه المادة، مؤكدة أن مصالحها تتابع بانتظام المستجدات الدولية في مجال سلامة مستحضرات التجميل، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المستهلك وضمان سلامته.

كلمات البحث :طلاء الأظافر;مواد مسرطنة;وزارة الصحة