وزارة الصحة تحذر من الفيروسات التنفسية وتدعو الى ضرورة الوقاية منها

حذرت وزارة الصحة من الفيروسات التنفسية البشرية التي تنتشر بشكل كبير خلال فصل الشتاء، داعية الى ضرورة الوقاية منها.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن هذه الفيروسات تنتقل عبر رذاذ الجهاز التنفسي الناتج عن الكلام والسعال والعطس من الأشخاص المصابين، أو من خلال ملامسة الأسطح والمواد الملوثة بالرذاذ أو الأيدي، مشيرة الى انها من الأسباب الرئيسية لالتهابات جيوب الأنف والحلق والحنجرة والجهاز التنفسي السفلي.

وشددت على أن المضاعفات الخطيرة لهذه الفيروسات تظهر خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات مثل الأطفال، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أو أمراض مزمنة.

وبيّنت أن أعراض الإصابة بالفيروسات تتمثل بالخصوص في ارتفاع درجة الحرارة والشعور بآلام في الرأس والعضلات والمفاصل وسيلان الأنف واوجاع في الحلق والسعال المستمر مع أو دون بلغم كما تظهر على المصاب قلة الشهية والتعب الكبير.

وأوصت الوزارة، المواطنين بالاتصال بالطبيب في الإبان لتحديد طبيعة العلاج وتقييم خطورة الحالة من أجل تلقّي العلاج رغم عدم توفّر علاجات محددة لمعظم هذه الفيروسات، مؤكدة، ضرورة الراحة وشرب السوائل وغسل الأنف.

واعتبرت ان الوقاية تبقى السبيل الأمثل للتقليل من خطر الإصابة بالفيروسات التنفسية من خلال غسل اليدين بانتظام باستخدم الماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية وتجنب لمس الوجه خاصةً الأنف والفم والعينين، لتقليص من انتقال الفيروسات.

كما أوصت بحسن تنظيف الأسطح بانتظام باستخدام مطهرات فعّالة وتعزيز المناعة من خلال اتباع نظام غذائي صحي، ونوم كافٍ، وممارسة الرياضة بالاضافة الى تهوئة الأماكن المغلقة وتجنب التسخين وتغطية الفم قبل الخروج إلى مكان بارد.

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