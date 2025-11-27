وزارة الصحة تحذّر من التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون وتدعو إلى إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة

دعت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، كافة المواطنين إلى توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، في إطار الوقاية من مخاطر التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون خصوصًا خلال فصلي الخريف والشتاء.

وكشفت الوزارة أن غاز أحادي أكسيد الكربون يُعرف بـ « القاتل الصامت »، لأنه غاز لا لون ولا رائحة ولا طعم له، مما يجعله خطيرًا للغاية، فهو يتحد مع الكُريات الحمراء في الدم بنسبة تفوق الأوكسجين بـ 240 مرة مما يؤدي إلى نقص حاد في الأوكسجين داخل الجسم.

أعراض التسمم:

- صداع شديد

- ضيق التنفس

- غثيان

- دوار

- ضعف عام

- فقدان الوعي

- وقد يؤدي في الحالات الخطيرة إلى الوفاة أو إلى مضاعفات دائمة على الجهاز العصبي.

غالبًا ما يُصاب جميع أفراد العائلة أو المتواجدون في نفس المكان المغلق بهذه الأعراض نتيجة ضعف التهوية.

ومع اقتراب فصل الشتاء واللجوء إلى تجهيزات التدفئة، وأكدت الوزارة على ضرورة:

-صيانة أجهزة التدفئة وسخانات المياه قبل استعمالها من طرف فنيين مختصين.

-تنظيف المداخن ومجاري المواقد والمدافئ بشكل دوري والتأكد من خلوّها من أي انسداد.

-مراقبة لون لهب أجهزة الطهي أو التدفئة بانتظام، إذ يُعدّ تغيّر لون اللهب من الأزرق إلى الأصفر أو البرتقالي مؤشّرًا على احتراق غير كامل وانبعاث غاز أحادي أكسيد الكربون، مما يستوجب التوقّف عن الاستعمال فورًا وطلب فحص الجهاز.

-تأمين تهوية مستمرة للفضاءات المغلقة.

-فتح النوافذ يوميا لمدة لا تقل عن 15 دقيقة لتجديد الهواء والتخلص من ملوثات الهواء الداخلي.

-تجنّب تشغيل أجهزة التدفئة داخل الأماكن المغلقة لفترات طويلة.

-تفادي استعمال وسائل التدفئة التقليدية (الكانون) داخل الغرف المغلقة وإطفاءها وإخراجها من الغرفة قبل النوم.

-تركيز أجهزة الكشف والإنذار عن غاز أحادي أكسيد الكربون خاصة بالبناءات والفضاءات ذات الاستعمال الجماعي (مبيتات، محاضن ورياض الأطفال، نُزُل، مؤسسات صحية…).

اليقظة والسرعة مطلوبة في حالة الاشتباه بالتسمم:

*فتح الشبابيك والأبواب.

*مغادرة المكان فورًا أو نقل المصابين إلى مكان مفتوح.

*الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198 أو SAMU على الرقم 190 أو بمركز مقاومة التسمم على الرقم 71335500 أو التوجه إلى أقرب مركز صحي في أسرع وقت ممكن.

*توخي الحذر واجب والوقاية من غاز أحادي أكسيد الكربون مسؤولية مشتركة لإنقاذ الأرواح.

