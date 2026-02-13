وزارة الصحة تدرج اللقاح الثلاثي ضد الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي للأم الحامل لتعزيز حماية الرضع

قرّرت وزارة الصحة إدراج اللّقاح الثلاثي ضدّ الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي (dTCa) ضمن الرزنامة الوطنية للتلاقيح بهدف تعزيز الوقاية من السعال الديكي لدى الأم والرضّع الذين لم يبلغوا سنّ التلقيح.

وبموجب منشور صدر، مؤخرا، عن وزارة الصحة سيعوّض هذا اللّقاح الثلاثي ضدّ الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي (dTCa) اللقاح الثنائي (dT) الذي كان يُعتمد سابقا كجرعة تذكيرية للنساء في سنّ الإنجاب.

ونص المنشور على أن تتلقى كل امرأة حامل جرعة من اللّقاح الثلاثي خلال الثلث الثالث من الحمل، وخصوصا بين الأسبوع 27 و32 من الحمل، « لضمان حماية مثلى للمولود الجديد خلال أشهره الأولى من الحياة ».

ويسمح هذا التلقيح للأم بتكوين أجسام مضادة محددة ضد السعال الديكي، والتي سيتم نقلها إلى الجنين، مما يوفر للمولود مناعة مؤقتة إلى أن يبدأ باكتساب مناعته النشطة الخاصة من خلال التلقيح الأساسي الذي يبدأ في عمر شهرين، وفق الوزارة.

كما شددت وزارة الصحة على وجوب إعادة هذا التلقيح في كل حمل، حتى إذا كانت المرأة قد تلقت اللقاح خلال أقل من عشر سنوات.

أما في الحالات التي لم تتلق فيها الحامل اللقاح قبل شهر على الأقل من موعد الولادة، أوصت الوزارة بتدارك ذلك عبر تلقيح الأم قبل مغادرتها المؤسسة الاستشفائية بغضّ النظر عن وضعها التلقيحي السابق، بهدف تقليص خطر نقل العدوى إلى المولود.

كما دعت الوزارة إلى ضرورة تلقيح المحيط العائلي القريب من الطفل، (الأب والأجداد والإخوة ومقدمي الرعاية)، بجرعة واحدة من اللقاح الثلاثي بالنسبة إلى البالغين غير الملقحين.

